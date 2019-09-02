فيتبيت تطلق ساعتها الذكية Versa 2 الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - سان فرانسيسكو- (د ب أ):
أطلقت شركة "فيتبيت" (Fitbit) ساعتها الذكية Versa 2 الجديدة بسعر يبلغ نحو 200 دولار أمريكي.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن الساعة الذكية Versa 2 الجديدة تمتاز بشاشة AMOLED قياس 1.4 بوصة وبدقة وضوح 300×300 بيكسل، في حين تزيد مدة تشغيل البطارية على 4 أيام.
وتتمتع الساعة الذكية بمقاومة الماء حتى عمق 50 مترًا، كما أنها تقوم أوتوماتيكيًا بتتبع معدل ضربات القلب والخطوات والسعرات الحرارية المحروقة وسلوك النوم.
وتشتمل الساعة الذكية على ذاكرة داخلية تبلغ حوالي 2.5 جيجابايت، وهي تدعم تقنية Bluetooth 4.2 وتقنية NFC للتمكن من الشراء باستخدام Fitbit Pay.
وتدعم الساعة الذكية الجديدة المساعد الصوتي أمازون Alexa، والذي يمكن توجيه الأوامر الصوتية له عبر ميكروفون بالجانب الأيمن في الساعة. ونظرًا لأن الساعة Versa 2 غير مزودة بسماعة، فإن إجابات Alexa تظهر في شكل نصوص على شاشة الساعة.
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