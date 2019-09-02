ابو الغيط يزور بغداد غدا

أفــــــادت مـــصـــادر خــاصــة، الاثنين، بأن الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط سـيـزور الــعــراق يــوم غـد الـثـلاثـاء، بـنـا ًء على دعوة موجهة من قبل وزير الخارجية محمد الحكيم، يرافقه الامــين الـعـام المساعد مدير مكتب الامين العام السفير حسام زكي.
واضافت، أن "زيارة ابو الغيط، تأتي لاسناد الــعــراق فــي جـمـيـع الـقـضـايـا المـخـتـلـفـة الـتـي يواجهها ولا سيما موضوع الانتصار على عـصـابـات داعـــش الارهــابــيــة والـتـعـاون من اجل عدم عودتها او عودة اي عصابات اخـــرى فــي مـسـمـيـات مـخـتـلـفـة، اضــافــة الـى حــســم مـــوضـــوع الـــنـــازحـــين واعـــــــادة اعــمــار ً المـــدن المــحــررة، فـضـلا عــن مناقشة الملفات العربية العالقة مع المسؤولين العراقيين التي سيتم بحثها فـي المجلس الــــوزاري العربي يــوم 10 مــن ايــلــول المـقـبـل واهـمـهـا القضية الفلسطينية والـقـضـايـا الـتـي تمس الـشـارع العربي والحفاظ على استقرار الدول العربية ولا سيما الدول التي يحدث فيها توتر مثل الــيــمــن ولــيــبــيــا، كــمــا سـتـتـم مـنـاقـشـة المـلـف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيتم طرحه ايضا في الاجتماع.
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