ابو الغيط يزور بغداد غدا

وذكــــرت المـــصـــادر للصباح، أن "ابـــو الـغـيـط سيلتقي خلال الزيارة الرئاسات الثلاث لمناقشة عدد من الملفات المهمة خاصة أن العراق سيترأس المجلس الـــوزاري العربي للفترة المقبلة بعد الصومال".

واضافت، أن "زيارة ابو الغيط، تأتي لاسناد الــعــراق فــي جـمـيـع الـقـضـايـا المـخـتـلـفـة الـتـي يواجهها ولا سيما موضوع الانتصار على عـصـابـات داعـــش الارهــابــيــة والـتـعـاون من اجل عدم عودتها او عودة اي عصابات اخـــرى فــي مـسـمـيـات مـخـتـلـفـة، اضــافــة الـى حــســم مـــوضـــوع الـــنـــازحـــين واعـــــــادة اعــمــار ً المـــدن المــحــررة، فـضـلا عــن مناقشة الملفات العربية العالقة مع المسؤولين العراقيين التي سيتم بحثها فـي المجلس الــــوزاري العربي يــوم 10 مــن ايــلــول المـقـبـل واهـمـهـا القضية الفلسطينية والـقـضـايـا الـتـي تمس الـشـارع العربي والحفاظ على استقرار الدول العربية ولا سيما الدول التي يحدث فيها توتر مثل الــيــمــن ولــيــبــيــا، كــمــا سـتـتـم مـنـاقـشـة المـلـف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيتم طرحه ايضا في الاجتماع.

