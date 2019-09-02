15 قتيلاً بانهيار مبنى في مالي

أعلنت وزارة الأمن والدفاع المدني في مالي عن مقتل 15 شخصا في باماكو جراء انهيار مبنى من ثلاث طبقات كان لا يزال قيد الإنشاء ومسكون جزئيا، في وقت انتُشل 26 آخرون منه أحياء.
وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق أنه "بفضل عزم أجهزة الإنقاذ، انتُشلت فتاة تبلغ نحو أربع سنوات من بين الأنقاض حيّة. وانتُشلت ناجية أخرى، لحسن الحظ، من بين الأنقاض بأيدي رجال الإنقاذ".
وأشارت وسائل إعلام محلّية إلى أنّ الطبقة العلوية قيد الإنشاء انهارت على بقيّة الأجزاء المسكونة من المبنى الذي "انهار كقصر من الورق".
وتوجّه وزراء الأمن والدفاع المدني والتخطيط والتضامن ومكافحة الفقر إلى مكان الكارثة لتقديم الدعم للعائلات وتشجيع رجال الإنقاذ.
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