كوربين: حزب العمال سيفعل كل ما يلزم لمنع بريكست دون اتفاق

اكد زعيم ​حزب العمال البريطاني​ المعارض ​جيريمي كوربين​ اليوم الاثنين إن حزبه سيفعل كل شيء ممكن لمنع خروج بلاده من ​الاتحاد الأوروبي​ دون اتفاق وذلك بعد أن يعود البرلمان للعمل غدا الثلاثاء.

ويعكف نواب البرلمان المعارضون لاحتمال الخروج في 31 تشرين اول دون ترتيبات انتقالية على وضع خطط لسن تشريع يجبر رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​ على استبعاد مغادرة التكتل الأوروبي دون اتفاق.

ويقول جونسون إن جهوده لإبرام اتفاق جديد على الانسحاب مع الاتحاد الأوروبي ستعرقلها محاولة البرلمان منع الخروج دون اتفاق.