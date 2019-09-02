علمت "​الحياة​" أن الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ أجرى اتصالات بالمسؤولين الأميركيين وبرئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ في إطار تحركه من أجل التهدئة على الجبهة الجنوبية اللبنانية، وذلك إثر الاتصال الذي أجراه رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ بكبير مستشاري الرئيس الفرنسي السفير إمانويل بون، لإطلاعه على التطورات العسكرية الجنوبية والطلب إليه تدخل ​باريس​ لضمان عدم تصعيد الاشتباك الذي حصل.

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كانت هذه تفاصيل خبر الحياة: ماكرون اجرى اتصالات بالمسؤولين الاميركيين وبنتانياهو لتهدئة الوضع جنوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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