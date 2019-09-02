الشرق الأوسط: روسيا نقلت رسائل بين حزب الله وإسرائيل تؤكد محدودية التصعيد

أكدت مصادر سياسية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "جهات دولية عدة تتدخل لمنع الذي حصل أمس على الحدود من التدهور إلى حرب"، مشيرة إلى أن "​روسيا​ كانت قد نقلت رسائل بين "​حزب الله​" و​إسرائيل​ تؤكد محدودية هذا التصعيد بالقول إن "حزب الله مضطر إلى الرد على العمليات الإسرائيلية ضده، خصوصاً إنزال الطائرتين المسيرتين على ​الضاحية الجنوبية​ في ​بيروت​، ولكنه غير معني بالحرب"، كاشفة أن "إسرائيل ردَّت برسالة أكدت فيها أنها هي أيضاً غير معنية بالحرب".

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