المرابطون: عملية المقاومة تدعّم أسس اللحمة الوطنية

رأت الهيئة القيادية في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​ أن "العملية الفدائية التي قام بها المقاومون في مستعمرة أفيفيم أثبتت أن العمل من أجل تحرير ​فلسطين​ كل فلسطين وقدسها الشريف والعمليات النوعية المتقدمة في توجيه الضربات إلى جيش العدو يدفع الجميع لتوحيد الجهود وتجميع عناصر القوة لأن فلسطين كانت أبداً هي التي توحّد وتسقط كل المؤامرات لتفتيت وتقسيم وتشتيت هذه الأمة"، مؤكدة أن "العملية التي جرت عبر ما يسمونه ب​الخط الأزرق​ بين ​لبنان​ و​فلسطين المحتلة​، تدعّم أسس اللحمة الوطنية وتمنع من نقل الخط الأزرق كما كان يخطط الأميركيون و​اليهود​ والعديد من الدول الغربية وعوضاً أن يكون في ​جنوب لبنان​ على تخوم فلسطين كي يكون خطاً أزرقاً بين اللبنانيين في شوارع وخاصة في قلب بيروت في قصقص و​عائشة بكار​ و​كورنيش المزرعة​ ومختلف المناطق اللبنانية الداخلية".



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