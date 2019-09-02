أمريكا تعلن دعم إسرائيل في التصعيد ضد حزب الله

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أمريكا تعلن دعم إسرائيل في التصعيد ضدحزب الله
الإثنين 2 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
أعلن مسؤولين في الخارجية الأمريكية، الأحد، أن الولايات المتحدة قلقة لتصعيد التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل، بعد تبادل للنيران والقصف بين حزب الله الشيعي والجيش الإسرائيلي.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص جيسون جرينبلات إن الولايات المتحدة تدعم بالكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، على حزب الله أن يمتنع عن أعمال معادية من شأنها تهديد أمن لبنان واستقراره وسيادته.. هذا الأمر هو مثال آخر على دور وكلاء إيران المزعزع للاستقرار عبر تقويض السلام والأمن في المنطقة.
وتابع قائلًا: "تم إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل.. إيران لها وكلاء في لبنان وغزة يلحقون الأذى بإسرائيل ويقوضون فرص التوصل إلى سلام ويهددون إقامة مستقبل أفضل للفلسطينيين".
وأضاف: "الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
وكان حزب الله اللبناني شن هجمات على أهداف إسرائيلية في وقت سابق اليوم الأحد، ورد الجيش الإٍسرائيلي بقصف أهداف داخل لبنان.
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