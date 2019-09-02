جال عضو "​كتلة الوفاء للمقاومة​" النائب حسن فضل الله في القرى الحدودية المتاخمة لموقع تنفيذ ​عملية حزب الله​ عصر اليوم، وحيا "رجال الذين نفذوا عملية بطولية اليوم".

ولفت فضل الله الى ان"قرانا ممتلئة عزة وكرامة لأن مقاومينا، كانوا على قدر المسؤولية الوطنية، للدفاع عن سيادة بلدهم وكرامته"، مؤكدا أن "هناك حالة من الاستقرار والطمأنينة، لثقة الاهالي ب​المقاومة​، وهناك فرحة شعبية، لما تحقق من إنجاز"، معتبرا أن "ما نشاهده من حضور للأهالي، هو دليل شعورهم بالأمان، في ظل معادلة ​الجيش​ والشعب والمقاومة، والعدو يدرك اليوم، أن ​لبنان​ ليس بلدا مستباحا، يستطيع الاعتداء من دون رد مناسب".

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كانت هذه تفاصيل خبر النائب فضل الله جال في القرى الحدودية: هناك فرحة شعبية بإنجاز المقاومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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