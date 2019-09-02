مقتل 6 أشخاص في تحطم مروحية بالنرويج

قتل 6 أشخاص في ​النرويج​، نتيجة ​تحطم مروحية​ بالقرب من مدينة ألتا في شمال البلاد.

وذكرت صحيفة "Verdens Gang"، إن الكارثة الجوية وقعت مساء السبت. وذكرت أن الطائرة المنكوبة كانت تقل 5 ركاب وقائد الطائرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم العثور على 5 جثث وجريح واحد، نقل إلى المستشفى وتوفي هناك. وتقوم ​الشرطة​ بالتحقيق، في ملابسات وأسباب الحادث.

كما نوهت الصحيفة بأن الحادث وقع على مسافة 1 كلم من مكان إقامة مهرجان موسيقي.

وقال مصدر في اللجنة المشرفة على تنظيم الفعالية إنه تم نقل ضيوف المهرجان على متن مروحيات.

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