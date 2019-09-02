مصادر حزب الله للشرق الأوسط: الرد لم يكن على سقوط طائرتي الاستطلاع

كشفت مصادر مطلعة على موقف "​حزب الله​" لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "الرد لم يكن على سقوط طائرتي الاستطلاع الإسرائيليتين في ​الضاحية الجنوبية​ ل​بيروت​ الأحد الماضي، إنما كان على استهداف مركز للحزب في ​سوريا​، حيث أدى إلى مقتل اثنين من عناصره أطلق اسمهما على عملية أمس، وذلك ضمن معادلة فرض قواعد الاشتباك التي رسمها الأمين العام للحزب ​السيد حسن نصرالله​".

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