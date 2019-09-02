الطقس غدا غائم جزئيّاً مع انخفاض بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا صيفيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط لليومين المقبلين".
الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما يتشكل الضباب على المرتفعات .
الثلاثاء: غائم جزئيّاً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة كما يتشكل ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات.
الأربعاء:
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