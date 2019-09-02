الطقس غدا غائم جزئيّاً مع انخفاض بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا صيفيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط لليومين المقبلين". ​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع انخفاض ب​درجات الحرارة​ في المناطق الجبلية والداخلية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات .

الثلاثاء: غائم جزئيّاً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة كما يتشكل ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات.

الأربعاء:

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