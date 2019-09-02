السنيورة: المواجهة على الحدود انتهت كما لو أنها مرتبة سابقا بين الجانبين

اشار رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​فؤاد السنيورة​ إلى أن "ما وقع على الحدود مع ​إسرائيل​، جرى في تغييب كامل للدولة ال​لبنان​ية"، محذرا من "انفراد ​حزب الله​ باتخاذ المواقف ويحاول توريط البلاد".

وفي حديث تلفزيوني رأى السنيورة انه "من غير المقبول أن يبادر حزب الله إلى القيام بعملية من هذا النوع"، معتبرا أن "ما حدث غير مقبول كما أنه يطرح قضية الاستراتيحية الدفاعية للبنان".

وشدد على ان " لبنان يواجه مخاطر كبيرة ولا يحتاج إلى مخاطر إضافية تأتي عن طريق توريط حزب الله للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني في الشكل الذي رأيناه خال هذه الأيام"، مؤكدا أن "المواجهة على الحدود انتهت كما لو أنها مرتبة سابقا بين الجانبين وليس بالضرورة من خلال اتصال مباشر، بل من خلال أي عمل تقوم به بعض الافرقاء بحيث أدى إلى تنفيس الاحتقان الذي كان ساريا"، مضيفا:"المواجهة انتهت على الحدود بخسارة حديد في الجانب الإسرائيلي وشجر في الجانب اللبناني".

وراى السنيورة أن "من غير المقبول أن يكون مصير اللبنانيين معلقا على قرار غير لبناني يتولاه أمين عام حزب الله ​حسن نصر الله​ ويملي على لبنان النتائج".

