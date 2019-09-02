تبدأ اليوم.. جامعة عين شمس تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أعلنت الإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة عين شمس، جداول الكشف الطبي للطلاب الجدد في الجامعة للعام الجامعي 2019/2020 تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشرف محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد الهنداوي المشرف على الإدارة الطبية ومدير مستشفى الطلبة.

ويبدأ اليوم الاثنين إجراء الكشف الطبي لطلاب كليات الطب والصيدلة والعلوم والتربية والآداب ويبدأ توقيع الكشف الطبي لطلاب كلية طب الأسنان غدًا الثلاثاء، ويبدأ توقيع الكشف الطبي لكلية البنات السبت المقبل، و يبدأ الكشف الطبي يوم الأحد في كليات الزراعة والحقوق والتربية النوعية، ويبدأ توقيع الكشف الطبي لطلاب كلية التمريض يوم الأحد الموافق 15 من سبتمبر، وتستمر كلية التجارة والحاسبات والمعلومات في توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد.

على أن يبدأ الكشف الطبي لطلاب المدينة الجامعية طالبات يوم الأحد الموافق 15 من سبتمبر، حتى 19 سبتمبر، ويبدأ الكشف الطبي لطلاب المدينة الجامعية طلبة 22 من سبتمبر ويستمر حتى 26 من سبتمبر. ​