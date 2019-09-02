محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):
أصدر هنري مكماستر حاكم ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، مساء أمس الأحد، أمرًا بإخلاء ساحل الولاية في الوقت الذي وصل فيه إعصار دوريان إلى جزر البهاما كعاصفة من الفئة الخامسة.
وقالت سلطات الولاية إن الإخلاء الإلزامي لساحل الولاية بالكامل سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 12 من ظهر الاثنين (1700 بتوقيت جرينتش).
وقال مكماستر في مؤتمر صحفي "هذا إعصار خطير للغاية، تبلغ سرعته 185 ميلًا في الساعة ورياح تصل شدتها إلى 220 ميلًا في الساعة، وهو الأقوى والأكبر في التاريخ الحديث، وبالتأكيد هو الأقوى الذي يشهده أي منا اليوم".
وأضاف: "ندرك أنه بهذا الإعلان لا يمكننا أن نجعل الجميع سعداء، لكننا نعتقد أنه يمكننا إبقاء الجميع على قيد الحياة".
كانت هذه تفاصيل خبر الأقوى في التاريخ.. إخلاء ساحل ولاية ساوث كارولينا مع اقتراب "دوريان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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