فتحي عباس يغادر منصبه في جامعة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم: أعلن فتحي عباس، المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، مغادرة العمل الإعلامي بالجامعة بعد خدمة امتدت لسنوات طويلة بحرم الجامعة، وذلك لرغبته في الراحة. وقال عباس في تصريحات صحفية: "خدمت الجامعة طوال عمري وعاصرت الكثير من رؤساء الجامعة، قدمت خلالها النصيحة الإعلامية بكل صدق ولم أبخل على الجامعة بجهد من أجل أن تظل في صدارة المشهد الإعلامي، وتكون نموذجًا للرد على أي تساؤلات أو مشكلات يطرحها الإعلام". وأسس عباس المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة بهدف تقديم الخدمات الإعلامية للصحفيين والتواصل معهم والرد على تساؤلاتهم وامدادهم بالمعلومات والبيانات الإعلامية.​

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