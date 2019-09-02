اعتقال المغني حميد المرضي..سكر وفوضى ومواجهات- التفاصيل

ألقي مساء يوم السبت، القبض على الفنان الشعبي، حميد المرضي، بعد دخوله في صراع مع مجموعة من الأشخاص بمدينة أزمور، انتهى باقتياده لمركز الشرطة، ومواجهته لتهمة السكر العلني وسب المواطنين في الشارع، وإحداث الفوضى.

وأكدت مصادر مطلعة ل”اليوم 24″ خبر اعتقال المرضي، أما تفاصيل الواقعة فبدأت عندما وجد نفسه محاصرا من طرف شباب في منطقة بأزمور، نتيجة سب وقدف وجهه إليهم، إثر خلاف، تطور إلى استخدام العنف.

ويروج أن المرضي حاول دهس من تجمهروا حول سيارته، قبل أن يتدخل الأمن، ويقتاده إلى المخفر، وأمرت النيابة العامة بالاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية، بتهمة السكر العلني وخلق الفوضى بالشارع العام، فيما وضعت سيارته في الحجز.

وحاول “اليوم 24” التواصل مع المرضي هاتفيا للاطلاع على روايته للواقعة واستقاء تفاصيل الخلاف منه، لكن هاتفه خارج التغطية ما يرجح فرضية أنه لا يزال تحت تدابير الحراسة النظرية.