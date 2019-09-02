مواجهة في المسايفة بين رونالدو ونيمار-فيديو

خطف نجما كرة القدم العالمية، كريستيانو رونالدو ونيمار، الأنظار، مؤخرا، بظهورهما في منافسة استثنائية في رياضة المسايفة، وذلك في إعلان خاص بشركة اتصالات برتغالية.

رونالدو ونيمار ارتديا في الإعلان لباسا من العصور الوسطى، وشرعا في القتال بالسيف الذي تحول فجأة لسلاح مضيء شبيه بالمستعمل في أفلام الخيال والأكشن.

وسبق أن شارك النجمان في نسخة إعلان سابقة لنفس الشركة، وظهرا خلالها كأنهما يستعدان لخوض نزال شرس، انطلق بعد الحديث مع الحكم، وقام فيه نيمار بحركات طريفة.

وفي سياق آخر، أصبح رونالدو وجها إعلاميا مطلوبا لإعلانات شركات الاتصالات بشكل كبير، غير أن آخر إعلان شارك فيه لصالح لشركة اتصالات تركية جعله محط سخرية سبب رقص ظهر مبتدلا.