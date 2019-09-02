"يونيفيل" تحذر من التصعيد على الحدود اللبنانية

قالت قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) "إن القصف المتبادل على الحدود اللبنانية يعتبر حدثا خطيرا للغاية، ويهدف إلى تقويض الاستقرار في هذه المنطقة، وينتهك القرار 1701"، مؤكدة عدم سقوط أي ضحايا.



وأضافت قوات "يونيفيل"، في بيان اليوم الإثنين، "تقوم قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان بالتحقيق في ملابسات الحادث، بما في ذلك المعلومات التي تشير إلى سقوط قتلى وجرحى في الحادث".

وأشار البيان، الذي نشرته الصفحة الرسمية لبعثة الأمم المتحدة في جنوب لبنان، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن قوات حفظ السلام لم تتلق حتى اللحظة أي معلومات تؤكد سقوط قتلى أو جرحى من أي من الجانبين.

وأضاف البيان "حدث اليوم يعتبر خرقا واضحا لقرار 1701، وحدثا خطيرا للغاية يهدف إلى تقويض الاستقرار في هذه المنطقة".

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وفي وقت سابق، الأحد، أعلن الجيش اللبناني أن إسرائيل أطلقت 40 قذيفة صاروخية جنوبي بيروت، مؤكداً تعرض 3 بلدات لبنانية للقصف الإسرائيلي.. وقال الجيش اللبناني، في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدات مارون الراس، عيترون، ويارون-الجنوب.



وأضاف البيان "أن الاحتلال استهدف تلك البلدات بأكثر من 40 قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة"، مؤكدا أن القصف الإسرائيلي أدى إلى اندلاع حرائق في أحراش البلدات التي تعرضت للقصف، مشيراً إلى أنه "لا يزال القصف مستمراً حتى الساعة".

كما أعلن حزب الله، في وقت سابق الأحد، إطلاق قذائف باتجاه قاعدة إسرائيلية، مؤكداً مقتل عسكريين إسرائيليين إثر استهداف آليتهم، فيما ردت القوات الإسرائيلية بإطلاق قذائف باتجاه جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته ردت باتجاه بعض مصادر النيران وباتجاه أهداف في جنوب لبنان.

وفي أول رد فعل لبناني طالب رئيس وزراء لبنان سعد الحريري الولايات المتحدة وفرنسا بالتدخل لوقف الاشتباكات والقصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله، في جنوب البلاد.