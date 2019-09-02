Advertisements Advertisements

بالفيديو.. شاب لبناني يوثق نزوح أهالي الجنوب خوفا من الحرب

الإثنين 2 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

تداول نشطاء على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان، الأحد، فيديو لشاب لبناني يرصد حركة نزوح في صفوف العائلات الجنوبية.



واستهزأ الشاب اللبناني من شعارات حزب الله الإرهابي، التي يطلقها دائما بأن الجنوبيين جاهزون دائما للمقاومة والمواجهة، ما يؤكد أن اللبنانيين جميعهم لا يريدون الحرب.

وخلال تصويره حالة النزوح في ضواحي الجنوب، توجه الشاب لأمين عام حزب الله حسن نصرالله بالقول: "هؤلاء هم الذين قالوا إنهم سيقاتلون معك؟ ها هم تركوا قراهم"، مستهزئا من مقولة "فداء للسيد (في إشارة لأمين عام حزب الله حسن نصرالله)"، وسائلا "من سيقاتل في الجنوب؟ سيدخل الإسرائيليون علينا بكل سهولة".

وفي وقت سابق، الأحد، أعلن الجيش اللبناني أن إسرائيل أطلقت 40 قذيفة صاروخية جنوبي بيروت، مؤكداً تعرض 3 بلدات لبنانية للقصف الإسرائيلي.

Advertisements

وقال الجيش اللبناني، في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدات مارون الراس، عيترون، ويارون-الجنوب.

وأضاف البيان "أن الاحتلال استهدف تلك البلدات بأكثر من 40 قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة".

البيان أكد أن القصف الإسرائيلي أدى إلى اندلاع حرائق في أحراش البلدات التي تعرضت للقصف، مشيراً إلى أنه "لا يزال القصف مستمراً حتى الساعة".

وسبق ذلك أن أعلن حزب الله، إطلاق قذائف باتجاه قاعدة إسرائيلية، مؤكداً مقتل عسكريين إسرائيليين إثر استهداف آليتهم، فيما ردت القوات الإسرائيلية بإطلاق قذائف باتجاه جنوب لبنان، ونفي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.