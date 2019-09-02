شكرا لقرائتكم خبر عن كاتبة تركية تتوقع انهيار الحزب الحاكم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

قالت الصحفية التركية أوزلم ألبيراق، الكاتبة بصحيفة «يني شفق» المعروفة بقربها من حزب العدالة والتنمية ورئيسه أردوغان، خلال مشاركتها في برنامج «نقطة اللقاء» الذي يقدمه الكاتب الإعلامي محمد علي كاياجي، على قناة «TV5»، إن الانشقاقات داخل الحزب الحاكم لم تقتصر على قمة الهرم فقط، وإنما «الحزب بأكمله يتدحرج نحو الأسفل».

وأكدت ألبيراق أن حزب العدالة والتنمية يدير البلاد بنظام البطريركية (الأبوية)، قائلة: «النظام البطريركي المقصود هو أن يقوم الأب في أسرة بإدارة شؤون العائلة بطريقة وأسلوب لم ولن تكون الأجيال التالية راضية عنه»، مشددة على أن أسلوب إدارة البلاد بالنظام البطريركي الذي يتبعه أردوغان هو السبب وراء الانشقاقات التي يشهدها حزب العدالة والتنمية، قائلة: «علينا ألا نتابع الانشقاقات بكل هذا القدر من الاندهاش».

كما أضافت أن حزب العدالة والتنمية يتعرض لانتقادات واسعة بسبب اعتماده على نظرة رجل واحد وفكره وأوامره في إدارة البلاد، في إشارة إلى أوتوقراطية أردوغان الذي يتدخل في كل شيء يدور في البلاد.

وتأتي هذه التصريحات في إطار الأحاديث الدائرة خلف كواليس حزب العدالة والتنمية في تركيا، بأن الحزب شارف على الانهيار، خصوصا مع الخسارة الأخيرة المذلة التي مني بها في انتخابات الإعادة في بلدية إسطنبول، وازدادت الوتيرة سرعة مع انشقاق وزير الاقتصاد السابق علي باباجان، وتوجهه لتأسيس حزب جديد بالتوازي مع تحرك مشابه من رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو.