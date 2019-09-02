شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك يتحفظ على أسماء «التغيير» وينتقد ضعف تمثيل المرأة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الخرطوم)

كشفت مصادر موثوقة، أنه لا موعد محددا لإعلان الحكومة السودانية الجديدة، إلا أنها لم تستبعد الإعلان عنها اليوم (الإثنين) في حال انتهاء المشاورات الجارية بين مختلف الأطراف. وأفصحت المصادر أن رئيس الوزراء المكلف عبدالله حمدوك طلب إضافة أسماء مرشحة لبعض الوزارات، وهو ما يشير إلى تحفظه على بعض الأسماء التي رفعت إليه. ورجحت معلومات احتمالات أن يعين حمدوك أسماء من خارج القائمة.

وأوضحت أن قوى الحرية والتغيير، وبعد اجتماعها مساء أمس الأول (السبت) مع رئيس الحكومة المكلف وتلقيها ملاحظاته حول بعض الأسماء التي رفعتها إليه، بحثت خلال اجتماع عقدته أمس تلك الملاحظات. وقد أبدى حمدوك ملاحظات حول قلة تمثيل المرأة في قائمة «الحرية والتغيير»، فضلاً عن عدم مراعاتها التمثيل القومي الجغرافي.

إلى ذلك، انتقد حزب الأمة السوداني برئاسة الصادق المهدي منهجية اختيار أسماء مرشحي المرحلة الانتقالية من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير، مشيراً في بيان صدر عن الحزب أمس، إلى أن الترشيحات أظهرت عدم الالتزام بالمعايير المتفق عليها في اختيار المرشحين.