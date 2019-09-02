شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: لا حل للأزمة إلا بالحوار في السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبوظبي)

دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى القبول والمشاركة في المبادرة السعودية لتخفيض التوتر وتجنب التصعيد، معتبرا أن السبيل للتقدم هو من خلال الحوار الذي تقوده السعودية. وقال قرقاش في تغريدات على حسابه في تويتر أمس (الأحد): «إن التحالف قلق من الإرهابيين، بما في ذلك «القاعدة وداعش»، اللذان يستغلان التصعيد الحالي في الجنوب»، مضيفاً: دولة الإمارات، وهي جزء من تحالف دعم الشرعية في اليمن سوف تستمر في العمل بصرامة ضد إعادة ظهور الجماعات الإرهابية في اليمن.

وأكد قرقاش أن التحالف بقيادة السعودية يعمل بفعالية وصلابة لاستعادة السلام والاستقرار في اليمن، مضيفا:«فلتركزوا على الوحدة الداخلية من خلال الحوار المستمر الضروري للتعامل مع مواجهة التحدي المتمثل في الانقلاب الحوثي».