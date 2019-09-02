شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات الحوثي تتفاقم.. والمليشيا تتساقط في حرض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

تتواصل المعارك العنيفة لليوم الرابع على التوالي بين الجيش اليمني الوطني مدعوماً بالتحالف العربي من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى في مديرية حرض بمحافظة حجة، وسط خسائر كبيرة في صفوف الانقلابيين. وأكد مصدر عسكري يمني تفاقم خسائر المليشيات خلال المعارك، لافتا إلى تناثر جثث مسلحيها في الوديان، وأسر نحو 20 آخرين. وأفاد المصدر بأن العمليات العسكرية لا تزال في محيط مدينة حرض، بعد نجاح قوات الشرعية في تأمين القرى والمزارع وتمشيطها من الألغام التي خلفتها المليشيات. وأفصح أن من بين القتلى الذين استهدفتهم مقاتلات التحالف مشرف غرفة عمليات المليشيا القيادي الحوثي المدعو أبو الكرار.

ويرى مراقبون يمنيون أن الانهيارات التي تضرب صفوف الحوثيين في حجة وصعدة جاءت على خلفية صراعات داخلية في رأس هرم الانقلاب، واعتبروا أن مصرع إبراهيم الحوثي شقيق زعيم المليشيا فضح هذه الصراعات. ورأى المراقبون أن إعلان المليشيا تشكيل جهاز أمني جديد في صنعاء وتعيين عبدالكريم الخيواني رئيساً له وعبدالقادر الشامي نائباً، وحل جهازي الأمن السياسي والأمن القومي، يؤكد أن الواقع على الأرض تغير لصالح التحالف والشرعية، وأن المليشيا باتت تترنح وتبحث عن حلول لمشكلاتها وصراعاتها الداخلية. ومن جهة أخرى، قصفت مليشيا الحوثي مجمع «إخوان ثابت» التجاري والصناعي في محافظة الحديدة غرب اليمن أمس الأول، ما أسفر عن جرح عدد من العمال.