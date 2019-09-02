"المرأة المصرية.. تحديات عبر العصور" في ندوة بثقافة الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- (أ ش أ):

نظم فرع ثقافة الإسكندرية، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء أمس الأحد، ندوة بعنوان "المرأة المصرية.. تحديات عبر العصور"، بمشاركة الأديبة هناء سليمان، والباحثة نهى النجار، والكاتب محمد عبدالوارث، في قصر ثقافة الشاطبي.

كما أقام الفرع ندوة بعنوان "تنمية الوعي الثقافي"، في قصر ثقافة الأنفوشي، ناقشت ضرورة الاهتمام برفع الوعي الثقافي لدى جميع فئات المجتمع، خاصة الأدباء المبدعين، بمشاركة الشاعرين أحمد يحيى، وأحمد قدري.

ونظم الفرع عددًا من الورش الفنية لعمل تصميمات بمناسبة العام الهجري الجديد بقصور ثقافة أبي قير، الشاطبي، برج العرب، وبيت ثقافة رشدي.​