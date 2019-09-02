اليمن.. مساعدات إغاثية إماراتية لأهالي أبين

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات إغاثية عاجلة لمصلحة أهالي مدينة زنجبار، ومديرية جعار في محافظة أبين، عقب ساعات من إعلان قوات الحزام الأمني تأمينها من ميليشيات "الإصلاح" الإرهابية.

ووزعت الفرق الإغاثية 1000 سلة غذائية لمصلحة الأسر المتضررة في الأحياء التي شهدت عمليات عسكرية

خلال الأحداث الأخيرة في "زنجبار"، حيث جاءت عملية توزيع المساعدات بإشراف مباشر من قبل السلطات المحلية في المحافظة عبر مندوبين للأحياء السكنية كافة، خصوصاً المجاورة لمعسكر "القوات الخاصة".

وعبر منسق الإغاثة بالسلطة المحلية بأبين

خالد إبراهيم عن تقديره وامتنانه لهذه المساعدات الإماراتية التي أتت في وقتها، خصوصاً لما شهدته تلك الأحياء من أضرار جراء النزاع المسلح الذي اندلع منذ أيام، مضيفاً أن الهلال الإماراتي "دائماً سباق في تقديم العون والمساعدة، سواءً في إيصال المساعدات الإغاثية أو تبني برامج ومشاريع تنموية أسهمت في التخفيف من معاناة الكثيرين من أبناء أبين".