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استعراض تطورات المنطقة مع وزيرة الخارجية السويدية

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استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في فرع الوزارة بمحافظة جدة، وزيرة خارجية مملكة السويد مارغو والستروم، التي تزور المملكة حاليا.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في جميع مجالات التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.


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