الجبير يبحث العلاقات مع السفير الباكستاني

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض، سفير جمهورية باكستان لدى المملكة، راجا إعجاز علي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.