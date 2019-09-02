اجتماع طارئ لتجديد عمل الأونروا

يعقد مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة اجتماعا طارئا غدا في جامعة الدول العربية، برئاسة رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبوهولي، لمناقشة ملف تجديد تفويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» وأزمتها المالية، وما يستجد من أمور.

وأوضح رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبوهولي في بيان، أن الاجتماع يعقد بناء على طلب دولة فلسطين لبحث دعم تجديد تفويض ولاية عمل «الأونروا» لثلاث سنوات قادمة، وقرار تجميد بعض الدول المانحة دعمها المالي عن المنظمة على ضوء تسريبات لوثائق سرية حول تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة باتهام بعض العاملين فيها بتورطهم في قضايا فساد، لافتا إلى أن المؤتمر سيبحث آلية لمعالجة هذا الملف.

وأكد أن الاجتماع الطارئ سيصدر عنه توصيات ومذكرة مهمة لدعم «الأونروا» ودعم تجديد تفويضها الممنوح لها بالقرار«302»، والتأكيد على خدماتها وتعرية الموقفين الأميركي والإسرائيلي المعاديين «للأونروا»، لافتا إلى أن التوصيات سترفع إلى الأمين العام أحمد أبوالغيط لتعميمها على وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الذي سيعقد بجامعة الدول العربية يوم 10 سبتمبر الجاري، وكذلك على بعثات الجامعة العربية في الخارج ومجالس السفراء العرب للتعاطي معها والتحرك بشكل عاجل في دعم «الأونروا» وفي تجديد تفويضها.