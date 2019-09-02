499 سلة غذائية بمحافظة حجة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، 499 سلة غذائية، تزن 36 طنًا و926 كيلوغراما، في قرى الطينة وبني فائد والجعدة والتنابكة بمديرية ميدي في محافظة حجة، استفاد منها 1700 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز للشعب اليمني الشقيق.