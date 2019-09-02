أميركا: إطلاق النار الجماعي تهديد للأمن الداخلي

قال القائم بأعمال وزارة الأمن الداخلى الأميركية كيفين ماكالينان ،إن أعمال إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة الأميركية تمثل تهديداً مطلقاً للأمن الداخلي الأميركى الذي يحظى باهتمام متزايد داخل دوائر الحكومة الاتحادية . ونقلت اليوم، الأحد، وكالة أنباء بلومبرج عن كيفن ماكالينان قوله في برنامج "هذا الأسبوع" الذى بثته، اليوم الأحد، قناة " إيه بى سي " بعد يوم واحد من قيام مسلح في تكساس بقتل سبعة أشخاص وجرح 21 آخرين على الأقل "إنها بالتأكيد تهديد للأمن الداخلي" وأن مطلقي النار على نحو جماعي " هم في إستراتيجيتنا ونهجنا لمكافحة الإرهاب وأن الإرهاب الداخلي هو بؤرة خط المواجهة الأول لنا."

وأوضح ماكالينان أنه منذ أبريل الماضي " أنشأت الوزارة مكتباً جديداً يستهدف منع العنف والإرهاب ، مع تركيز واضح وتوازن على الإرهاب الداخلي - بما في ذلك التطرف العنيف عنصري الدوافع " . اقرأ أيضاً... مقتل 5 وإصابة 21 في إطلاق نار بولاية تكساس الأميركية

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