كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيرادات ليبيا من النفط والغاز ترتفع إلى 2.1 مليار دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأحد، أن إيراداتها ارتفعت في شهر يوليو/تموز إلى 2.1 مليار دولار بزيادة 23 في المئة عن الشهر السابق.

وعزت المؤسسة في بيان نشرته وكالة "رويترز"، هذه الزيادة إلى ارتفاع في عدد شحنات النفط الخام في أواخر يونيو والتي تم استلامها وتسويتها ضمن حسابات شهر يوليو.

وبلغ مجمل إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط في يونيو نحو 1.73 مليار دولار.

وعلى الرغم من ارتفاع الإيرادات في يوليو، قال مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية: "قطاع النفط الليبي لا يزال عرضة لانتكاسات مرتبطة أساسا بتدهور الأوضاع الأمنية داخل البلاد".

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وأضاف "عمليات التخريب التي طالت خط الأنابيب في حقل الشرارة النفطي تسببت في خفض الإيرادات بشكل ملحوظ".