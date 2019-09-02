لفظ طفل صغير أنفاسه الأخيرة، في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، بالمستشفى الجامعي بمراكش، بسبب لسعة عقرب.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الطفل أصيب بلسعة عقرب قبل دقائق من خلوده للنوم، يوم أمس السبت، في منزل أسرته، الكائن بدوار “تادنست” التابع لقيادة تولوكلت دائرة متوكة، بشيشاوة، وهو لا يتجاوز 5 سنوات من عمره.
وتم نقل الطفل على وجه السرعة إلى مستعجلات المركز الصحي في إيمنتانوت، وبعدها تم توجيهه مباشرة إلى المستشفى الجامعي بمراكش، لتلقي العلاجات الضرورية، إلا أنه فارق الحياة داخل قسم العناية المركزة متأثرا بسم العقرب، صباح اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طفل بلسعة عقرب بمراكش..لسعته وهو نائم في منزله! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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