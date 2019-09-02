كأس العرش.. “الماط” يبلغ ثمن النهائي بفوز صغير على شباب المحمدية

ضمن فريق المغرب الرياضي التطواني، مساء اليوم الأحد، تأهله إلى ثمن نهائي كأس العرش، بعد فوزه على ضيفه شباب المحمدية، بهدف دون مقابل، برسم مباراة سدس عشر النهائي.
ونجح “الماط” في توقيع هدف اللقاء الوحيد بعد مرور 27 دقيقة على ضربة البداية، بواسطة اللاعب طوني، وهو الهدف الذي نجح لاعبو “الحمامة البيضاء”، في الحفاظ عليه إلى حين الإعلان عن صافرة نهاية المباراة، التي أجريت على أرضية ملعب سانية الرمل بمدينة تطوان.
وسيواجه المغرب التطواني في الدور القادم، فريق الراسينغ البيضاوي الذي بلغ ثمن نهائي الكأس الفضية، عقب تغلبه على ضيفه الصاعد حديثا إلى القسم الأول من البطولة الاحترافية، رجاء بني ملال، بهدفين مقابل هدف واحد.
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