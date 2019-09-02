الان تتابع الشرطة الأمريكية: إصابة شخص في إطلاق نار بمدينة هوبارت في ولاية إنديانا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365 أفادت وسائل إعلام أمريكية، الاثنين، بأن الشرطة الأمريكية أعلنت إصابة شخص في إطلاق نار بمدينة هوبارت في ولاية إنديانا. وقالت الشرطة الأمريكية إنه تم اعتقال مشتبه بهما في إطلاق نار بمدينة هوبارت في ولاية إنديانا.

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