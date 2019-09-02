الان تتابع تحذير مهم من القنصلية السعودية في هيوستن لمواطنيها بسبب إعصار فلوريدا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365
قالت القنصلية السعودية في هيوستن إن ولاية فلوريدا أعلنت الإخلاء الجزئي من مقاطعة بلام بيتش في المنطقتين A و B.
وطالبت القنصلية مواطنيها في تلك المناطق بسرعة الإخلاء إلى المدن الآمنة سواءً في شمال الولاية أو الولايات القريبة وبالتنسيق مع القنصلية.
وأضاف حساب القنصلية على تويتر بأنه تم إخلاء المواطنين المتواجدين في مقاطعة بريفارد والذين لم يستطيعو مغادرتها تم نقلهم وإسكانهم في مناطق آمنة ومازالت عملية الإخلاء قائمة في مقاطعة Palm-Beach لحين ضمان سلامة جميع المواطنين.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه من المنتظر أن يضرب إعصار دوريان، ولاية فلوريدا، للعام الرابع على التوالي، وهو أمر لم يحدث منذ أربعينيات القرن الماضي.
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