البحرين تعلن تأييدها للكيان الإسرائيلي على حزب الله

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – المنامة

اعلن وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة تأييده للاحتلال الإسرائيلي، عقب استهداف “حزب الله” ناقلة جند على الحدود مع الأراضي المحتلة، مما اثار غضب واستياء الكثير من العرب.

واعتبر عدد من الناشطين العرب، في تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أن آل خليفة قام بدور المتحدثين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، حين دافع عن الرواية الإسرائيلية قبل خروج أي تصريح رسمي من “إسرائيل” نفسها.

وقال آل خليفة في تغريدة له: “اعتداء دولة على أخرى شيء يحرمه القانون الدولي، ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها وتعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها”.

وعصر الأحد، أعلن “حزب الله” اللبناني تدمير آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود الجنوبية للبنان، وقتل وجرح من كان فيها، وذلك بعد ساعات من استهداف قوات الاحتلال بقذائف مدفعية حارقة مزارع شبعا ومحيطها عند الحدود بين الدولتين، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية وإسرائيلية.

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وعُرف عن وزير خارجية البحرين تأييده المطلق لـ”إسرائيل”؛ إذ صرح، في يونيو الماضي في مقابلة مع قناة إسرائيلية، أن مواقف بلده بشأن إيران “قريبة” من المواقف الإسرائيلية، مشدداً على أن طهران تشكل “التهديد الرئيسي لاستقرار وأمن المنطقة”.

وموخراً اعتبر آل خليفة أن استهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي لإيران يعد دفاعاً عن النفس، على خلفية الغارات التي شنها الاحتلال على أهداف زعم انها إيرانية في سورية والعراق ولبنان.

وتقود البحرين، بالتعاون الإمارات والسعودية، في الفترة الأخيرة تطبيعاً للعلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي لاقت استنكاراً عربياً واسعاً.

كما تعرضت البحرين لانتقادات لاذعة بعد استضافتها لورشة المنامة الخاصة بالشطر الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم “صفقة القرن”، والهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وفي حزيران الماضي، قال آل خليفة: إنّ “إسرائيل وُجدت لتبقى”، وإنّ لها الحق في أن تعيش داخل حدود آمنة، مؤكداً أن المنامة وعواصم عربية أخرى تريد التطبيع معها.