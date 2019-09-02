ترند الموجز|الزمالك في نهائي الكأس بأقدام مصطفى محمد.. واعتداء منقبات على فتاة بسبب ملابسها.. وبيان من رانيا علواني بعد خناقة السوشيال ميديا.. وعروض هائلة من كارفور

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، مصطفى محمد يخطف فوزا قاتلا للزمالك.. ويمنحه تذكرة نهائي الكأس، وبعد خناقتها مع جماهير الأهلي.. رانيا علواني في بيان عاجل: أرفض الإساءات الممنهجة، و’’عشان تستري نفسك‘‘.. فتاة تروي تفاصيل مرعبة لاعتداء منتقبات عليها في المترو، وبالأسعار| تخفيضات هائلة من كارفور بمناسبة العودة للمدراس: أدوات مدرسية وملابس وسلع غذائية.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

مصطفى محمد يخطف فوزا قاتلا للزمالك.. ويمنحه تذكرة نهائي الكأس

حقق الزمالك فوزا قاتلا، على الاتحاد السكندري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وبذلك تأهل الزمالك إلى النهائي، وسينتظر الفائز من مباراة بيراميدز وبتروجت لتحديد الطرف الثاني في المباراة النهائية.

وانتهى الوقت الأصلي من عمر اللقاء بالتعادل السلبى ليحتكم الفريقان لأشواط إضافية، ونجح مصطفى محمد في خطف هدف الفوز للزمالك في الدقيقة 99، من متابعة رائعة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا ضربة ركنية نفذها شيكابالا بإتقان.

وسيطر المارد الأبيض على معظم مجريات المباراة، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص، بسبب براعة عماد السيد حارس الاتحاد، الحارس السابق للزمالك.

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بعد خناقتها مع جماهير الأهلي.. رانيا علواني في بيان عاجل: أرفض الإساءات الممنهجة

بعد دخولها في مشادات حادة مع جماهير الأهلي، أصدرت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأحمر، بيانًا رسميًا، تعليقا على الواقعة.

وقالت رانيا علواني في بيانها: "تؤكد د. رانيا علواني احترامها وتقديرها لجماهير النادي الأهلي العظيمة التي كانت وستظل العنصر النبيل في منظومة الرياضة المصرية، وتقدر حرص كل مشجع ينتمي للنادي الأهلي على المسيرة الرياضية للقلعة الحمراء التي نفخر جميعا بالانتماء لها.

وتابعت: "ومن منطلق إيضاح الأمور للجماهير وقطع الطريق على المزايدات، فإن د. رانيا علواني تأمل تفهم موقفها من رفض الإساءات المتعمدة والممنهجة التي وجهت إليها بشكل غير منطقي ولا يمكن أن يصدر عن جمهور الأهلي الراقي الذي تعتز بكونها تنتمي إليه مشجعة ومؤازرة قبل أن تكون مسؤولة في عضوية مجلس إدارة النادي وتسعد بخدمته لتحقيق طموحات وآمال الأعضاء والجماهير، كل الحب والتقدير لجمهور النادي الأهلي وجمعيته العمومية الراقية".

دخلت رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، في مشادات كلامية مع بعض متابعيها على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، بعد إعلان تولي السويسري رينيه فايلر تدريب الفريق الأحمر، خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي، عقب خروج الفريق من مسابقة كأس مصر على يد بيراميدز.

تفاصيل الأزمة

بدأت الأزمة، عندما نشرت رانيا علواني تغريدة، عبر حسابها بتويتر، تطالب خلالها الاهتمام بالألعاب الآخرى بخلاف كرة القدم، وقالت: "حد تاني واخد باله أن رياضتنا وأبطالنا السنة دي زي الفل في كل اللعبات، إلا الكورة هما دول اللي يستأهلوا بجد عاش أبطال مصر نوظف مواردنا صح بقى".

ورد أحد المتابعين قائلا: "لا إحنا واخدين بالنا من الفشل المستمر في الاختيار جوه النادي من يوم ما المجلس مسك وكنتوا معشمنا أن النادي في طريقه الصحيح للإصلاح وإعادة مكانته وفي الآخر طلعنا بنغرق أكتر ما كنّا".

ثم انفعلت علواني قائلة: "هو حضرتك ما أخدتش الدوري؟!!".

ورد المشجع من جديد قائلا: "لا حضرتي طلعت بفضيحة من صن داونز وخسرت من بيراميدز في الكأس ولو المقياس الدوري ما مجلس الاستاذ محمود طاهر كسبه يبقى وقفنا ضدهم ليه".

وعادت علواني لترد من جديد :"طيب تعالى مرن انت يمكن تكون انت الفرج".

وواصلت عضو مجلس الأهلي: "والله حضرتك روح اطلب من كابتن الخطيب بنفسك، هو شخصيًا ولجنة الكرة اللي بيختاروا المدربين لأن دي حاجة فنية، المدرب ده واللي قبله واللي قبله".

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وتابعت: "هو ده الجهل بعينه، لما تتكلم على ألعاب مصر اللي كسبانة واللعيبة اللي في الألعاب كلها اللي شرفونا من كل الأندية مش الأهلي بس وباقول لازم نشجعهم، يقوم كام واحد متكلمين برده عّن الكورة والمدرب والفشل ! حاجة غريبة بجد".

وعلقت علواني على اختيار المدير الفني السويسري رينيه فايلر، قائلة :"احنا ما اختارناش، اللي اختار لجنة كلكم عارفينها، حاسبوها هيا علي اللي فات واللي جاي، مش تيجوا على اللي هايرد عليكم بأدب".

وواصلت :"أنا ما عنديش حاجة أخاف منها، ومجلس الإدارة ما اختارش حد ولا المرة دي و لا اللي قبلها، وأظن الكابتن واضح جدًا في الإعلام أن هو محدد اختصاص جهاز الكرة كويس".

بعد ذلك تعرضت علواني لسيل من الهجوم على حسابها، وواصلت الرد بحدة على الجماهير، مما جعل البعض يصف ردودها بغير الموفقة، كما طالبها متابع بتقديم استقالتها من المجلس، لترد عليه قائلة: رأيك ميهمنيش".

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’’عشان تستري نفسك‘‘.. فتاة تروي تفاصيل مرعبة لاعتداء منتقبات عليها في المترو

روت فتاة مصرية، تدعى "نانسي مجدي"، تفاصيل تعرضها للاعتداء، من قبل سيدتين منتقبتين، أثناء استقلالها عربة السيدات بمترو الأنفاق، بسبب ملابسها.

ونشرت نانسي القصة الكاملة للواقعة، عبر حسابها بالفيس بوك، وقالت: "الخميس ٢٩ أغسطس، الساعة حوالي ١١:٣٠ بالليل، المترو (خط حلوان، محطة دار السلام، عربية السيدات الحمرا).. ركبت من الاسعاف، وعشان الزحمة الشديدة قلت أركب عربية السيدات عشان الخنقة (كان معايا صديقي، وقولتله بلاش نركب عربية عادية عشان مش مريحة في الزحمة دي".

وتابعت: "فضلت واقفة في المنطقة اللي قدام الأبواب، ومع التدافع في كل محطة، بتزق أكتر للباب المقفول في معظم المحطات.. و٢ ستات منتقبات، واحدة وقفت في ضهري، والتانية حاولت تقف جنبي ووشها ليا لحد ما عرفت، حسيت بخوف شوية وجه في بالي انهم حرامية ففضلت مركزة مع شنطتي ال cross خصوصا انها كانت ناحيتها".

وواصلت الفتاة: "الباب بيتفتح في المحطة، والتدافع شديد... محسيتش غير ان ديل الحصان اللي عاملاه في شعري بيتشد جامد من الست اللي جنبي لدرجة اني فضلت أصرخ، وصوت بيقول: "عشان تستري نفسك"، والباب بيقفل شايفاهم بيجروا، وشعري بيتداس عليه، وcutter واقع على أرض المحطة.. كل اللي بحاول أعمله في اللحظات دي اني أنزل من المترو عشان أجري وراهم وأجيبهم. كنت هقع والمترو بيقفل وواحدة فضلت ماسكاني بتهديني".

وأضافت نانسي: "بصرخ بهستيرية وبسمع من الستات حواليا كلام بيقول: حصل خير، احمدي ربنا انها مموتتكيش، طالما متعورتيش يبقى فداكي، مش كفاية الوشوم اللي في جسمك دي! ماهي عندها حق برضه! وستات بتتخانق مع بعضها. وأنا بصرخ بهستيرية لحد محطة ثكنات المعادي وقابلت صديقي".

واختتمت نانسي روايتها: "أنا معنديش كلام أقوله غير اني كنت دايما أقرا عن الحوادث دي، لكن عمري ما تخيلت ان الدايرة هتكون بتقرب مني قوي كده! ومش قادرة أستوعب ايه اللي استفاده شخص من انه يعيش بني آدم تاني في حالة رعب لمدة أيام خايف فيها يشوف الشارع. وأغبى إحساس انك كمان متكتف ومش عارف تبلغ، عشان ببساطة محدش هيعرف يتعرف عليهم!.. مصر مكان غير آمن للنساء، واللي يقول غير كده اخزق عينيه!".

صور نشرتها ناسي توضح أثار الاعتداء عليها

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بالأسعار| تخفيضات هائلة من كارفور بمناسبة العودة للمدراس: أدوات مدرسية وملابس وسلع غذائية

أعلنت سلسلة كارفور عن تخفيضات وعروض جديدة ضمن مهرجان "Back To School" بمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد.

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