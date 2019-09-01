تلميذ يحاول الانتحار شنقا ضواحي شيشاوة..نصب لنفسه “مشنقة” وعلق جسده!

أقدم طفل، ليلة أمس السبت، على محاولة الانتحار شنقا بدوار أولاد عبد الله امبارك، بجماعة أولاد المومنة إقليم شيشاوة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فالطفل تلميذ يبلغ من العمر 15 سنة، عمد إلى تثبيت حبل مشنقته بجدع شجرة تتواجد بمحيط منزل أسرته، واعتمد على صندوق خشبي لتسهيل انتحاره، وذلك في ظروف غامضة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم نقل الضحية إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي محمد السادس بمدينة شيشاوة، حيث أظهرت الفحوصات الطبية تأثره بجراحه التي خلفها حبل المشنقة ومضاعفات نفسية، حيث وضع تحت العناية الطبية.

هذا وقد تم فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الملكي، لمعرفة الأسباب التي دفعت الطفل لمحاولة وضع حد لحياته بهذه الطريقة.