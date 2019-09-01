لقي راعي غنم مصرعه، عشية اليوم الأحد، بعد أن جرفه واد سوس، في حي “تراست”، التابع لمدينة إنزكان.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الشخص الذي غرق في واد سوس لم ينتبه إلى ارتفاع منسوب الواد الموسمي بفعل فيضانات منطقة تارودانت.
وصرح أحمد أدراك، رئيس جماعة إنزكان، في حديثه مع “اليوم 24″، أن واد سوس الذي يصب في مدينة أكادير، ارتفع منسوب مياهه بشكل خطير، على إثر السيول الطوفانية التي شهدتها منطقة تارودانت، قبل أيام.
وطالب المتحدث ذاته، السكان الذي يقطنون بجانب واد سوس، أخذ الحيطة والحذر، لكي لا يتكرر الحادث المفجع.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع راعي غنم بعد أن جرفه واد سوس بإنزكان وتحذيرات للسكان من ارتفاع منسوب الواد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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