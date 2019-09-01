الدوري الإسباني.. بيل ينقذ الريال من الخسارة ويتلقى بطاقة حمراء

أنقذ الويلزي غاريث بيل، فريقه ريال مدريد، من الخسارة اليوم الأحد، أمام مضيفه فياريال، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة.
ووقع بيل على ثنائية الفريق الملكي، في اللقاء الذي يندرج ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني “الليغا”.
وتقدم فياريال أولا في النتيجة منذ الدقيقة 12 عن طريق جيرارد مورينو، قبل أن ينهي بيل الشوط الأول بالتعادل الإيجابي، بتوقيعه على هدف الريال في الدقيقة الأولى من الوقت البديل.
وفي سيناريو مماثل للشوط الأول، سجل غوميز هدف التقدم للغواصات الصفراء عند الدقيقة 74 من الجولة الثانية، ثم ظهر النجم الويلزي في الدقيقة 86، وعدل الكفة لفريقه، علما أنه تلقى بطاقة حمراء في آخر أنفاس اللقاء.
وتراجع ريال مدريد بهذا التعادل إلى المركز الخامس، في الترتيب برصيد خمس نقاط، بينما يحتل فياريال الرتبة السادس عشرة بنقطتين.
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