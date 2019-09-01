الدوري الإيطالي.. الإنتر يعتلي الصدارة بفوز صعب على مضيفه كالياري

حقق فريق انتر ميلان الإيطالي، مساء اليوم الأحد، فوزا ثمينا على مضيفة كالياري، بهدفين مقابل هدف واحد، برسم ثاني جولات “الكالشيو”.
الانتر كان سباقا لزيارة الشباك منذ الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، عن طريق لاعبه لاوتارو مارتينيز، وهو الهدف الذي انتهت على وقعه مجريات الجولة الأولى.
ونجح صاحب الأرض خمس دقائق على بداية الشوط الثاني، من إحراز هدف التعادل بواسطة جواو بيديو غلفاو، غير أن “النيراتزوري” عاد في الدقيقة 71، وسجل هدف التقدم مجددا، من ركلة جزاء، أسكنها بنجاح البلجيكي روميلو لوكاكو شباك كالياري، منهيا اللقاء بفوز فريقه.
ومكن هذا الفوز، وهو الثاني على التوالي للانتر، من اعتلاء صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن غريمه يوفنتوس.
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