إمليل.. عواصف رعدية تجرف مجموعة من السيارات وممتلكات المواطنين -صور وفيديو

شهدت مناطق جبلية في منطقة امليل، عواصف رعدية وأمطار غزيرة، تسببت في خسائر مادية هامة، عشية يوم الأحد.

وتسببت العواصف الرعدية، في سيول طوفانية، جارفة ورائها ممتلكات المواطنين من سيارات ومعدات للمقاهي، ما سبب حالة من الفزع والذعر في صفوف السكان والسياح على حد سواء.