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شهدت مناطق جبلية في منطقة امليل، عواصف رعدية وأمطار غزيرة، تسببت في خسائر مادية هامة، عشية يوم الأحد.
وتسببت العواصف الرعدية، في سيول طوفانية، جارفة ورائها ممتلكات المواطنين من سيارات ومعدات للمقاهي، ما سبب حالة من الفزع والذعر في صفوف السكان والسياح على حد سواء.
كانت هذه تفاصيل خبر إمليل.. عواصف رعدية تجرف مجموعة من السيارات وممتلكات المواطنين -صور وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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