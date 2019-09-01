كأس العرش.. هدف قاتل يمنح الفتح بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي أمام مولودية وجدة

تمكن فريق الفتح الرباطي، مساء اليوم الأحد، من اقتناص بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العرش، بعدما تغلب على ضيفه مولودية وجدة، بهدف دون مقابل، برسم لقاء دور سدس عشر النهائي.
وسيطر التعادل السلبي على جل مجريات المباراة، التي احتضنتها أرضية ملعب مولاي الحسن، الخاص بالفتح في العاصمة الرباط، قبل أن يظهر اللاعب رضا الجعدي، ويوقع على هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 88، مانحا فريقه تأهلا ثمينا إلى الدور القادم.
ويلاقي الفتح في ثمن النهائي، فريق اتحاد طنجة، على أرضية ملعب ابن بطوطة، علما أن فارس البوغاز حجز بطاقة تأهله، في وقت سابق من اليوم الأحد، من ميدان مضيفه شباب الريف الحسيمي، بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
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