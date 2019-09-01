فياريال يفرض التعادل أمام ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقع فريق ريال مدريد بفخ التعادل أمام نظيره فياريال بعدما افترقا بنتيجة هدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدفا ريال مدريد اللاعب غاريث بيل، وفي المقابل سجل هدفي فياريال كل من اللاعبين جيرارد مورينو ومويسيس غوميز.

وبهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 5 نقاط وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد فياريال نقطتين وهو يحتل المركز السادس عشر.

مجريات المباراة:

افتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 12، مستغلين خطأ كارثي من قائد ريال مدريد سيرجيو راموس الذي فقد الكرة في وسط الملعب لتتحول إلى هجوم عكسي، وأسكن جيرارد مورينو الكرة في شباك تيبو كورتوا.

وحصل ريال مدريد على فرصة للتعادل، إذا احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة على حدود مطقة الجزاء، نفذها الويلزي غاريث بيل، لكن تسديدته مرت أعلى مرمى الحارس أندريس فيرنانديز في الدقيقة 21.

وحاول لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد، تعديل النتيجة، حيث راوغ دفاعات فياريال قبل أن يُصوب على مرمى الخصم، لكن تصويبته مرت بجانب القائم الأيمن، في الدقيقة 25.

واستمرت محاولات الميرنغي لتسجيل التعادل، حيث أرسل لوكاس فاسكيز كرة عرضية من الجبهة اليمنى، استغلها البرازيلي كاسيميرو لكنها مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 31.

وواصل المد المدريدي محاولاته، ومن هجمة نموذجية بعدة تمريرات، أرسل الفرنسي كريم بنزيمة الكرة إلى لوكاس فاسكيز والذي سدد في الشباك من الخارج في الدقيقة 35.

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وعاد جيرارد موريو صاحب هدف فياريال، في محاولة لمُضاعفة النتيجة لفريقه، بتسديدة من خارج المنطقة، لكن كورتوا أمسك بها بسهولة في الدقيقة 41.

وحرم القائم الأيمن للحارس أندريس فيرنانديز، الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 44.

واقتنص غاريث بيل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 46، حيث استقبل تمريرة عرضية من داني كارفاخال من الرواق الأيمن، وسدد في الشباك الخالية.

وفي الشوط الثاني، تألق حارس فياريال في التصدي لهجمة خطرة من الألماني توني كروس، الذي سدد لأول مرة، قبل أن ترتد له الكرة مرة أخرى ويتصدى لها أندريس فيرنانديز في كلا المرتين ويحمي عرينه في الدقيقة 57.

وقرر زيدان الدفع بالكرواتي لوكا مودريتش بدلا من لوكا يوفيتش، لتتحول طريقة اللعب إلى (4-3-3) المُعتادة، ودعم الخط الهجومي بفينيسيوس جونيور بدلا من فاسكيز، سعيًا لمُضاعفة النتيجة.

ولأن الرياح لا تأتي بما تشتهي السفن، سجل مويسيس غوميز الهدف الثاني لفياريال في الدقيقة 74، حيث تلقى تمريرة من البديل خافيير أونتيفيروس في منطقة الجزاء.

وسريعًا نجح غاريث بيل في تسجيل الهدف الشخصي الثاني له ولريال مدريد، في الدقيقة 86، حيث استقبل تمريرة من زميله لوكا مودريتش وتوغل وسدد على يسار الحارس فيرنانديز.

وتلقى بيل البطاقة الصفراء الثانية في الوقت بدلا من الضائع، ليُشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه، مع نهاية المباراة بالتعادل.