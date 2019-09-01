الان تتابع عاجل.. إعلام لبناني رسمي: طائرة استطلاع إسرائيلية مسيرة حلقت فوق جنوب لبنان قبل قليل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاجل.. إعلام لبناني رسمي: طائرة استطلاع إسرائيلية مسيرة حلقت فوق جنوب لبنان قبل قليل | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← عاجل.. إعلام لبناني رسمي: طائرة استطلاع إسرائيلية مسيرة حلقت فوق جنوب لبنان قبل قليل report this ad

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