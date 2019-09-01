جيسون جرينبلات

كتب الخليج 365 - متابعات

وأضاف جرينبلات ، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد ، " إن الولايات المتحدة تؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وتابع " إن الصواريخ التي تم إطلاقها على إسرائيل من لبنان تقوض فرص السلام".

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كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث واشنطن للشرق الأوسط: وكلاء إيران يحاولون الإضرار بإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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