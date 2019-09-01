جعجع: حزب الله يجر لبنان لمواجهة أمريكية إيرانية 

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الأحد 1 سبتمبر 2019

سمير جعجع

كتب الخليج 365 - متابعات

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، رفضه قيام أحد الأطراف اللبنانية بمحاولة الزج بلبنان وشعبه في المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران (في إشارة إلى حزب الله دون أن يسميه بشكل مباشر).

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وشدد جعجع - في كلمته اليوم الأحد خلال قداس احتفالي أقامه حزب القوات اللبنانية - على أنه من غير المسموح، أن يتم فرض أمر واقع بهذه الخطورة (إقحام لبنان في مواجهة أمريكية إيرانية) في حين أن اللبنانيين غير معنيين به بالأساس، وأن يتم وضع الدولة أمام احتمال حرب مدمرة، مشيرًا إلى أن تأمين التوازن في الدولة اللبنانية، لا يكون بدعم سلاح خارج نطاق الدولة، والاستقواء به على باقي اللبنانيين، وأن تأمين التوازن يكون عبر تأمين الدولة الحرة المستقلة.

وقال جعجع: "المواطن اللبناني محروم وممنوع من الوصول إلى دولة فعلية تحقق له تطلعاته بحكم وجود دويلة تصادر القرار الاستراتيجي للدولة اللبنانية (قرار السلم والحرب) وتقيم اقتصادًا موازيًا، ولا تتورع عن استخدام العنف المدان لمحاولة تطويع معارضيها وتكميم أفواههم، وهذا الأمر الذي تسبب في تشويه الحياة السياسية في لبنان".

وأكد رئيس حزب القوات اللبنانية، أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي وصل إليه لبنان، لا يسمحان باستمرار بقاء اللاجئين السوريين داخل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن النزوح السوري يعرض النسيج الاجتماعي اللبناني المركب للتفكك والاختلال، ومن شأنه أن يعرض الوضع الاقتصادي لخطر الانهيار.