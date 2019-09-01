بعد تجديد مهامه  جنوب لبنان.. ما لا تعرفه عن قوات اليونيفيل 

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الأحد 1 سبتمبر 2019

قوات اليونيفيل جنوب لبنان

كتب الخليج 365 - متابعات

جدد أعضاء مجلس الأمن بنهاية الشهر الماضى مهمة قوات "اليونيفيل" بالجنوب اللبنانى لمدة عام جديد ، وذلك فى ضوء مشروع قرار أعدته فرنسا، يدعوا المشروع جميع الأطراف إلى الحفاظ على السلام ،محذرا من انتهاك القرار 1701 الصادر بعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي عام 2006 ، وضرورة وقف الأعمال القتالية المنصوص عليها فى القرار.



علقت الحكومة اللبنانية، آنذاك علي قرار الأمم المتحدة بإرسال قوات حفظ سلام إلي جنوب لبنان، بأن ذلك الإجراء يؤكد حرص المنظمة الدولية على استقرار وأمن وسلامة المنطقة.

وفى الأسطر التالية نبرز أهم 8 معلومات التي قد لا تعرفها عن اليونيفيل:

ـ اليونيفل هى قوات حفظ سلام متعددة الجنسيات أرسلته الأمم المتحدة للبنان فى اعقاب انتهاء الحرب بين حزب الله وإسرائيل عام 2006.

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ـ مهمة اليونيفيل مساعدة الحكومة اللبنانية بناء على طلبها، فى تأمين حدودها لمنع دخول الأسلحة والعتاد العسكرى إلى لبنان دون موافقته.

ـ أوكلت إلى اليونيفيل رصد وقف الأعمال العدائية، ومرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية خلال انتشارها فى جميع أنحاء الجنوب اللبناني.

ـ تضمن اليونيفيل عدم استخدام مناطق انتشار القوات الدولية فى أية "أنشطة عدائية".

ـ ضمن مهام اليونيفيل تقديم مساعدتها لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين والعودة الآمنة للنازحين.

- مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية خلال انتشارها في جميع أنحاء جنوب لبنان.

ـ أجرت (يونيفيل) محادثات مع الأطراف المسئولة عن التوتر الأخير، والذي شهد تبادل لإطلاق النار بين حزب الله ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

ـ في إطار تعاون اليونيفيل مع القوات المسلحة اللبنانية أجرى الجنود التابعين لليونيفيل مؤخراً سلسلة من التدريبات المشتركة مع أفراد القوات المسلحة اللبنانية .