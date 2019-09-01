أعلن الوزير السابق ​محمد المشنوق​ في تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ انه "لم أجد في القرار الدولي 1701 إشارة إلى قواعد الاشتباك في ​الجنوب​ اللبناني"، مشيراً الى ان "الاعتداء على الضاحية وردّ ​حزب الله​ على الآلية الاسرائيلية هما خارج قواعد الاشتباك كما يبدو".

ولفت المشنوق الى أن "المشكلة ان ​الدولة اللبنانية​ هي أيضاً خارج القواعد وكأنها متفرج، ​الاستراتيجية الدفاعية​ تبدو شيكاً بلا رصيد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد المشنوق: الاستراتيجية الدفاعية تبدو شيكا بلا رصيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.